Санітарна рота Полтавської області відбула у зону АТО

Санітарна рота, сформована у Полтавській області, сьогодні, 27 серпня, відбула у зону АТО.

Як повідомила прес-служба Полтавської облради, військових проводжали перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко, заступник голови постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Леонід Куроєдов, депутат обласної ради, голова обласного відділення Українського Союзу ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Юрій Цомартов, ветеран Афганістану Віталій Струков.

У повідомленні наголошується, що значну допомогу в матеріально-технічному забезпеченні військового підрозділу надали народні депутати України Валерій Головко і Олексій Лелюк, директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак, добродійний фонд обласного відділення Українського Союзу ветеранів Афганістану «Єдність 2014» та інші.

Як повідомляв УНІАН, у Полтавській області сформовано автомобільну санітарну роту з 45 автомобілів швидкої медичної допомоги, виділених лікувально-профілактичними установами області. Ці машини перебували у резерві, тому змін у транспортному забезпеченні для надання необхідної медичної допомоги жителям області не буде.