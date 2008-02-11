Кількість хворих на грип в Україні збільшується

За даними Українського центру грипу МОЗ України захворюваність на грип та ГРІ минулого тижня спостерігалось зростання показника захворюваності на ГРВІ та грип.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, у регіонах 10 контрольних міст Центру захворіло 67 348 осіб, що на 17,47% більше за показник попереднього тижня. Найбільш питому вагу серед захворілих традиційно становлять діти до 14 років - 37 301 чоловік (55,39%).

Найбільш тривожні показники захворюваності на грип та ГРІ спостерігаються у таких містах, як Вінниця, Чернігів, Львів, Київ. В двох з них, а саме Вінниця та Львів, захворюваність перевищила епідемічні пороги і дорівнює 127,73 та 109,84 на 10 тис. населення.

Серед дітей до 2 років хворих налічується 6262 дитини (16,79%), 3-6 років - 12 391 (33,22%). Найчисельніша група хворих на грип та ГРІ - це діти від 7 до 14 років. Їх кількість за останній тиждень становить 18 648 осіб, тобто 49,99%. Загалом з діагнозом грип/ГРВІ госпіталізовано протягом тижня 0,48%, тобто 321 хвора особа, з них 280 (87,22%) - діти вікової групи 0-14 років.

З метою недопущення розповсюдження грипу та інших ГРВІ серед населення, зокрема серед школярів, як протиепідемічний захід, ефективність якого обумовлюється його своєчасністю, в м. Києві з 13 лютого ц.р. прийнято рішення про призупинення навчального процесу у школах міста (на 14 днів). Також в окремих селах та містах Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Луганської, Полтавської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та м.Севастополі припинено навчальні процеси в загальноосвітніх школах, гімназіях. За оперативними даними Міносвіти станом на 8 лютого ц.р. припинено навчання в понад 900 навчальних закладах, із загальною кількістю понад 367 тис.учнів.

З метою своєчасного реагування на можливі ускладнення епідемічної ситуації в 10 контрольних містах здійснюється щотижневий моніторинг захворюваності населення. Також в регіонах посилено контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму на підконтрольних об’єктах, в лікувально-профілактичних, дошкільних закладах, школах, підприємствах, місцях масового перебування людей тощо.

На сьогодні аналіз епідситуації з грипу та ГРІ в Україні свідчить про високу активність епідемічного процесу респіраторних інфекцій, що підтверджується як зростаючою кількістю захворілих, так і інтенсивністю виділення збудників грипу, що вимагає активізації протиепідемічної роботи на містах, особливо в осередках інфекції та застосування заходів та препаратів екстреної профілактики.

За даними Європейської мережі нагляду за грипом (EISS) активність епідемічного процесу на території Європи має визначену тенденцію до зниження, в більшості країн реєструються середні рівні активності грипу. Високі рівні захворюваності реєструються лише в Болгарії, Угорщині, Швейцарії, Великобританії.