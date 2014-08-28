Йога допомагає впоратися з соціофобією

Нове дослідження вчених з Королівського університету показало: йога та інші розслаблюючі вправи корисні людям з соціальним тривожним розладом. Релаксація докорінно змінює світосприйняття таких людей. Навколишнє середовище здається їм менш загрозливим, і вони починають бачити його в позитивному світлі. Для тих, хто страждає афективними та тривожними розладами, це важливий прорив, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Учасники дослідження дивилися на екрани, на яких за допомогою точок, які відзначали основні суглоби, був зображений чоловік. Така фігура неоднозначна, і спостерігач міг подумати, що людина стоїть або до нього обличчям, або відвернувшись. Вчені помітили, що людям з соціофобією частіше здавалося, ніби постать рухається їм назустріч.

Дослідники з'ясували: учасники, які використовували техніки м'язової релаксації, рідше думали, що зображення звернене до них. Відкриття вкрай важливе, тому що тривожних людей часто лякає навколишнє середовище, а з допомогою цих технік вони зможуть контролювати своє занепокоєння.

Раніше проведені дослідження показали, що всього три заняття йогою в тиждень можуть допомогти людині боротися з депресією. У тих, хто займався йогою, був відзначений більш високий рівень амінокислоти ГАМК, необхідної для нормальної роботи мозку і центральної нервової системи. Низький рівень ГАМК зазвичай є показником депресії.