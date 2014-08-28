7 простих способів заспокоїти нерви

Ти відчуваєш себе роздратованою і ніяк не можеш заспокоїтися? Спробуй застосувати ці прості способи боротьби з нервозністю, пише novosti-n.org.

1. Помасажуй м'яку частину долоні під великим пальцем протягом 3-5 хвилин.

2. Лови гав! Цей спосіб розслаблення допоможе зняти напругу лицьових м'язів і збагатить клітини мозку киснем.

3. Приготуй каву... з калини. Напій з сухих подрібнених ягід заспокійливо діє на нервову систему.

4. Дуй мильні бульбашки. Глибокий видих допомагає нормалізувати серцебиття і зняти напругу.

5. Доторкнись до стовбура дерева і затримайся в цьому положенні на 1-2 хвилини. Рослинами-донорами вважаються дуб, сосна, береза, клен і плодові дерева.

6. Охолодись. Підстав руки під струмінь холодної води або додай шматочки льоду в напій.

7. Зруш з місця 27 предметів. Порада китайців простий: ти не тільки міняєш напрямок потоків енергії, але і заспокоюєшся.