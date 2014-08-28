Молодші медсестри та соціальні робітники отримуватимуть доплати – рішення уряду

Молодші медичні сестри та соціальні робітники отримуватимуть доплати.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, вони включені до переліку посад, на які не поширюється тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників. Таке рішення ухвалив уряд шляхом внесення змін до постанови від 1 березня № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

«Тимчасове припинення встановлення доплат не застосовується, зокрема для лікарів-фахівців, вихователів, учителів, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Тепер в цьому переліку і молодші медичні сестри та соціальні робітники, які доглядають за людьми з особливими потребами (психічно хворими, інвалідами, хворими на неактивні форми туберкульозу). Працюючи за тимчасово відсутнього колегу у важких умовах, вони несуть велике навантаження, яке має оплачуватися додатково», - пояснила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

За словами міністра, це рішення Кабміну має запобігти погіршенню рівня обслуговування людей з особливими потребами та плинності кадрів.