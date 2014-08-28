Олег Мусій наголошує на важливості збереження глобальної безпеки майбутніх поколінь

Міністр охорони здоров’я України Олег Мусій не виключає, що російські терористи можуть завдати удару по атомних електростанцій України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, виступаючи на Конференції Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань здоров’я та клімату, яка 27-29 серпня проходить у Женеві (Швейцарська Конфедерація), Мусій зазначив: «Також варто звернути увагу на ще одну загрозу від російських терористів, які знаходяться на території України. Маючи у своєму озброєнні надсучасну військову техніку, яка дозволила збити цивільній літак «Боїнг», терористи також можуть завдати військовий удар по одній з діючих атомних електростанцій України. Гіркий досвід Чорнобильської катастрофи не може і не має бути забутий міжнародним співтовариством».

За його словами, «вже сьогодні ми є свідками чисельних артилерійських ударів та руйнувань хімічних та інших промислових об'єктів України, у зв'язку з чим у нас виникають серйозні занепокоєння щодо назрівання екологічної катастрофи у центрі Європи». Він додав, що одним з найбільш актуальних прикладів є неспроможність належного виконання Україною міжнародних зобов'язань за Договорами з Японією в рамках Кіотського протоколу.

Мусій також підкреслив, що, говорячи про взаємозв'язок клімату та здоров'я, неможливо не згадати про черговий виклик, з яким зіткнулась Україна у зв'язку з військовою агресією з боку Росії. «185 тисяч тимчасово-переміщених осіб вже цієї зими можуть опинитись заручниками глобального потепління, наслідком якого стала різка зміна та погіршення клімату на території України. Сувора зима неминуче потягне за собою спалахи грипу та застудних захворювань, в той час як надання своєчасної медичної допомоги буде обмеженим через об'єктивні причини. Особливо це буде стосуватись територій, які контролюються терористами, які свідомо знищують медичні заклади та перешкоджають роботі медичних бригад, піддаючи їх постійному обстрілу», - наголосив він.

Мусій вважає, що «об'єднання країн проти московського путінського режиму, постійний міжнародній тиск на подібні до нього диктатури, мають стати пріоритетом діяльності наших країн заради збереження екології планети та нашого здоров'я, глобальної безпеки майбутніх поколінь на Планеті». «Пособництво та продукування тероризму — глобальна загроза здоров'ю та довкіллю», - додав глава МОЗ.

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