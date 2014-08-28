В Одеську область продовжують приїжджати переселенці

На початку тижня на базу відпочинку «Медик-2» в Сергіївці, Одеська область, заїхала нова група в складі 31 переселенця. Це жінки, діти і люди з інвалідністю з Донбасу, евакуйовані за допомогою Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова.

«Ми практично дві доби сиділи в бомбосховищі і боялися вийти, - розповідає Марина, мешканка Макіївки. - Дві доби ми перебували в стані невизначеності, не розуміли, куди бігти і що робити. Добре, що знайома порадила звернутися в Фонд Ріната Ахметова, який займається евакуацією переселенців. У Фонді нас проконсультували і сказали, щоб ми готувалися до виїзду на наступний день. Ми взяли все найнеобхідніше і виїхали на базу відпочинку під Одесою. Вдома у нас залишився вітчим і батько моєї дитини. Вони не хочуть виїжджати, сказали, що хочуть залишитися і контролювати в місті. Ми з мамою дуже вдячні Фонду Ріната Ахметова за надану допомогу. Ми не уявляємо, що б ми робили, якби нам не допомогли виїхати».

До цього на початку місяця на цю ж базу приїхали ще 100 переселенців. Вони змінили жителів Краматорська і Слов'янська, які проживали тут з 7-го червня і вже повернулися в свої будинки. Заборгованість за проживання цих людей з 7 червня, а також вартість подальшого перебування всіх переселенців, яких на сьогодні близько 250 осіб, оплачує Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова.

Директор бази відпочинку «Медик-2» Іван Сапронов: «Перші переселенці приїхали до нас на початку червня. Люди насилу вибралися зі Слов'янська, приїхали сюди і попросилися пожити. Як можна відмовити? Поселив у найкращих номерах, забезпечив необхідним. А потім вже одеська влада сама стала направляти до мене переселенців. Набралося півтори сотні осіб, а кошти на їх утримання ніхто не перерахував. Я домовився з постачальниками, аби ті відпускали продукти та засоби особистої гігієни в борг».

Днями Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова перерахував другий транш - за проживання і харчування переселенців у серпні. Всього ж установі перераховано понад 1 млн 300 тис. грн.