Стресові ситуації можуть бути корисні для здоров'я
Шок певною мірою поліпшує роботу головного мозку
Всім відомо про руйнівний вплив стресових ситуацій на організм людини та її здоров'я, однак тривожний стан не завжди негативно впливає на роботу мозку, пише orthodox.od.ua.
Вчені стверджують, що у занепокоєння теж існують позитивні сторони. Фахівці виділяють 5 основних змін в життєдіяльності людей, які відбуваються з причини нервових збуджень.
По-перше, стрес зміцнює імунітет. Коли тіло реагує на перенапруги, воно готує себе до різних непередбачуваних обставин.
По-друге, шок певною мірою поліпшує роботу головного мозку. Під час стресового стану відбувається виділення білків нейротрофінів, які зміцнюють зв'язки між нейронами, відповідальними за координацію дій в тілі.
По-третє, стресові ситуації роблять людей більш витривалими, оскільки вміння вирішувати побутові проблеми дає людині можливість пристосовуватися до різних навантажень і ударів долі. Крім того, вчені вважають, що нервове напруження корисне в роботі. Психологи рекомендують сприймати стресові ситуації як певну задачу, з якою необхідно впоратися.
Проведені спеціалістами дослідження показали, що жінки, які під час вагітності мають помірний неспокій і тривогу, в майбутньому народжували психологічно сильних дітей.