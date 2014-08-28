Ознаки вагітності - як зрозуміти без тесту

Часом можна дізнатися про настання зачаття ще до настання періоду вагітності. Мало того, нерідко місячні, нехай і дещо незвичні, тривають і під час першого триместру вагітності, пише tvoymalysh.com.ua. Які ознаки вагітності на ранніх стадіях?

- нудота і блювота - більше трьох разів за добу, найчастіше вранці, до сніданку;

- зміна смакових уподобань, відраза (різка до звичних продуктів, дивна любов до інших).

- зміна апетиту: обжерливість або відмова від їжі.

- зміна нюху, загострення, різке неприйняття звичних запахів, неприйняття тютюну, кави, одеколонів, поту...

- складність перебування в громадському транспорті.

- підвищена дратівливість; часта зміна настрою;

- загальна слабкість, головкружіння;

- сонливість удень;

- прискорене сечовипускання;

- невелике нагрубання молочних залоз і їх незначне збільшення.