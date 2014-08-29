460 тис. українців помирають щороку через хвороби серця і судин

Щороку через хвороби серця і судин в Україні помирають майже 460 тис. осіб. Частота інсультів перевищує аналогічний показник у розвинених країнах Європи у 11-13 разів.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Рахункової палати.

У повідомленні зазначається, що, як показав аудит, тенденції щодо захворюваності на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання і смертності від них залишаються негативними. З-поміж хвороб дорослого населення країни ці захворювання займають перше місце, становлячи 66% у структурі причин смертності громадян. Цей показник є одним із найвищих у Європі. Щороку через хвороби серця і судин в Україні помирають майже 460 тис. осіб. Частота інсультів перевищує аналогічний показник у розвинених країнах Європи у 11-13 разів. Щорічно в країні діагностується близько 50 тис. випадків інфаркту міокарда.

Розрахункова річна потреба в операціях на серці складає 35 тис. втручань, проте у 2013 році забезпечена лише на 57,3%. І це - без врахування «хірургічного боргу», тобто кількості пацієнтів (близько 150 тис. хворих), які очікують на операцію, йдеться в повідомленні.

Як зазначається, колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України у 2013 році і першому півріччі 2014 року для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, і констатувала, що належна система організації надання медичної допомоги таким хворим із запровадженням єдиних підходів і стандартів на сьогодні не створена. Міністерством і Національною академією медичних наук України досі не впроваджено єдиний медичний простір шляхом передачі відомчих установ і закладів охорони здоров’я до сфери управління МОЗ, не створено центри/відділення для надання сучасної високоспеціалізованої медичної допомоги хворим, а також систему функціональної діагностики і диспансерного нагляду за хворими із серцево-судинною і судинно-мозковою патологією.

Недостатні бюджетні асигнування не дали змоги міністерству оновити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, забезпечити в достатній мірі хворих виробами медпризначення, необхідними для проведення оперативних втручань, створити державні реєстри хворих для оцінки ефективності і своєчасності надання медичної допомоги, впровадження сучасних протоколів лікування, планування і розрахунку потреби у лікарських засобах і виробах медичного призначення для відповідної категорії пацієнтів.

Колегія також відзначила низький рівень поінформованості населення про ризики для їхнього здоров’я і констатувала, що ситуація із серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями в країні вийшла за суто медичні межі і на сьогодні є соціальною проблемою, яка впливає на здоров’я громадян і тривалість їхнього життя.