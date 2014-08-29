Гуманітарний штаб другий день не може вивезти людей з Новоазовського району

Як повідомили УНІАН у Прес-службі Ріната Ахметова "Розвиток України", понад 100 переселенців з Луганської та Донецької областей, яких Гуманітарний штаб раніше евакуював і забезпечив місцями тимчасового проживання в Новоазовському районі (селища Сопіно, Сєдово, Безіменне і Бердянське), вже два дні не можуть виїхати до Юр'ївки.

Деякі літні бази відпочинку, де були розміщені ці люди, припиняють свою роботу. У зв'язку з цим у Штабі було прийнято рішення перевезти людей в селище Юр'ївка, в дитячий табір, який приймає переселенців і в осінньо-зимовий період. 100 осіб два дні поспіль збирали речі і готувалися до переїзду, але автобуси так і не приїхали.

У середу транспорт не пустили в Новоазовський район на блок-посту, а сьогодні один з автобусів був обстріляний. На даний момент перевізники відмовляються відправляти автобуси в цьому напрямку.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Штабом і Фондом Ріната Ахметова евакуйовано із зони військових дій 22 287 осіб, у тому числі близько 9 756 дітей. У місцях компактного проживання розміщено 6182 особи, в тому числі на базах підприємств Групи СКМ.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.