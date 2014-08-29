29 серпня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова здійснює виїзд населення із зони АТО за наступними маршрутами
Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів
29 серпня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова здійснює виїзд населення із зони АТО за наступними маршрутами:
Донецька область: Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Маріуполь і Єнакієво у бік Ізюму і Красноармійська.
МАКІЇВКА
збір о 9:00 біля ТЮЗу
ДОНЕЦЬК
збір о 9:45 біля Амстора на Південному а/в
ЄНАКІЄВЕ
збір о 9:00 на автостанції
МАРІУПОЛЬ
збір о 9:00, площа Кірова (маг. «Брусничка»)
ХАРЦИЗЬК
збір о 8:00 біля Виконкому
Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів. З кожним днем здійснювати виїзд стає все складніше.
Щоб записатися на виїзд, дзвоніть за телефоном гарячої лінії Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова 0800 509 001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua.
У разі, якщо номер не відповідає, дублюйте дзвінки на наступні номери:
095 199 74 81
050 620 2915
063 117 89 01
Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.