29 серпня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова здійснює виїзд населення із зони АТО за наступними маршрутами:

Донецька область: Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Маріуполь і Єнакієво у бік Ізюму і Красноармійська.

МАКІЇВКА

збір о 9:00 біля ТЮЗу

ДОНЕЦЬК

збір о 9:45 біля Амстора на Південному а/в

ЄНАКІЄВЕ

збір о 9:00 на автостанції

МАРІУПОЛЬ

збір о 9:00, площа Кірова (маг. «Брусничка»)

ХАРЦИЗЬК

збір о 8:00 біля Виконкому

Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів. З кожним днем здійснювати виїзд стає все складніше.

Щоб записатися на виїзд, дзвоніть за телефоном гарячої лінії Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова 0800 509 001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua.

У разі, якщо номер не відповідає, дублюйте дзвінки на наступні номери:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.