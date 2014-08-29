Як припинити хвилюватися і почати повноцінно жити

Шведська приказка. Люди йдуть до саморуйнування різними шляхами. Один з них - надмірне занепокоєння.

Хтось дуже сильно переживає за близьких або кар'єру, створюючи при цьому негативні сценарії в головах. Занепокоєння перетворюється на хробака, що точить вас як голландський сир, і енергії залишається все менше і менше.

Як навчитися швидко справлятися з тривожними думками і не пускати їх у голову? Розглянемо кілька прийомів, пише lifehacker.ru.

Концентруйтеся на поточному моменті. Будьте «Тут» і "Зараз".

Надто розвинену уяву і думки про те, чим може обернутися ситуація в майбутньому, народжують найбільші переживання і тривоги. Якщо ви на цьому зациклюєтеся і постійно придумуєте негативні сценарії розвитку ситуації, ні до чого хорошого це не призведе. Ще гірше, якщо ви згадаєте якусь схожу негативну ситуацію з минулого і спроектуєте її на поточні події.

Якщо ви витрачаєте занадто багато часу та енергії, уявляючи собі майбутнє в такому негативному ключі або постійно терзаєте себе важкими спогадами минулого, - це ще дужче послаблює вашу нервову систему.

Хочете менше хвилюватися - концентруйтеся на поточному моменті! Щоб зробити це, скористайтеся наступними порадами:

1. Думайте про сьогоднішній день. На початку дня або в той момент, коли тривоги почнуть затуманювати ваш розум, присядьте на хвилинку, зупиніться. Дихайте. Значно звузьте фокус. Не дивіться вперед, так як ви побачите цілі, яких потрібно досягти і почнете переживати ще більше. Просто сфокусуйтеся на поточному дні. Нічого більше. «Завтра» нікуди не дінеться.

2. Обговоріть, чим ви зараз займаєтеся. Наприклад: «Зараз я чищу зуби». Від'їхати у минуле і майбутнє дуже легко. А ця фраза швидко поверне вас до справжнього моменту.

Запитайте себе, скільки разів ваші негативні прогнози на майбутнє не збувалися?

Безліч речей, яких ви побоюєтеся, ніколи з вами не трапиться. Це всього лише монстри, що живуть у вашій голові. І навіть, якщо щось з ваших побоювань дійсно відбудеться, швидше за все, воно не буде таким поганим, як ви собі розмалювали. Занепокоєння найчастіше - марна трата часу.

Звичайно, сказати простіше, ніж зробити. Але якщо поставите собі питання, скільки з того, про що ви переживали, сталося у вашому житті насправді, то вас обов'язково відпустить.

Перефокусуйтесь з сильного занепокоєння на те, як ви можете вплинути на поточну ситуацію.

Щоб вийти зі стану неспокою, подумайте про те, що ви можете зробити, щоб змінити ситуацію в кращу сторону і почати її змінювати.

Є всього два варіанти розвитку ситуації:

1. або ви не в силах на неї вплинути і в цьому випадку немає сенсу виснажувати себе занепокоєнням,

2. або ви можете на неї вплинути і тоді, вам потрібно перестати турбуватися і почати діяти.