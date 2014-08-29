Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Таїланду через спалах лихоманки Денге

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до низки регіонів Таїланду через спалах лихоманки Денге.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

«У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації у Королівстві Таїланд, спричиненим збільшенням випадків захворювання на лихоманку Денге, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати Таїланд або вже перебувають на території цієї країни, утриматися від поїздок до провінцій Яла, Сонгкла, а також Убонратчатхані та Канчанабурі, де на сьогодні найчастіше фіксуються прояви цієї вірусної недуги», - йдеться в повідомленні.

Також МЗС радить українцям проявляти підвищену обережність та консультуватися з медичними закладами з приводу можливих профілактичних заходів щодо запобігання зараження цією хворобою, а при виявленні перших ознак захворювання (озноб, головний біль, підвищена температура, ломота в тілі тощо) - невідкладно звертатися за медичною допомогою.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації, громадянам України слід невідкладно звертатися на цілодобову «гарячу лінію» Посольства України в Королівстві Таїланд за номером телефону: +66917709100 , або телефонувати на «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57, підкреслюється в повідомленні.