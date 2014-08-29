Продукти, які викликають головний біль

Є багато видів продуктів, які за певних умов можуть викликати головні болі. Якщо ви належите до числа тих, хто часто або принаймні регулярно, відчуває мігрень, подивіться на перелік продуктів, які можуть викликати головний біль, пише toneto.net.

Сири та інші продукти, що містять тирамін: червоне вино і інші алкогольні напої, м'ясні продукти і т.д.

Алкоголь - приплив крові до мозку збільшується, а вживання алкоголю може бути «спусковим гачком» для початку головного болю. Так ось - червоне вино, пиво, віскі, шампанське, на думку експертів, найбільш поширені винуватці болю голови.

Харчові добавки можуть викликати головні болі.

Холодні продукти - деякі люди страждають від холодної їжі, вони можуть викликати головний біль. Біль, що з'являється у верхній половині голови і нерідко триває від декількох секунд до декількох хвилин. Дослідження показують, що понад 90% людей, які страждають від хронічної мігрені,часто вживають морозиво та інші холодні страви.

Інші продукти, які можуть викликати головний біль:

Арахіс, арахісове масло, горіхи.

Піца.

Чіпси.

Куряча печінка.

Копчена риба.

Домашні пончики, випічка і хліб.

Десерти, які містять сир.

Сухі фрукти.

Йогурт.

Кофеїн і шоколад, какао, кава, чай.

Штучні підсолоджувачі.

Сири, які містять високі рівні тираміну:

Чеддер.

Фета.

Горгонзола.

Моцарелла.

Пармезан.

Швейцарський сир.

Ми перерахували ряд продуктів, які можуть викликати головний біль.

Радимо завести щоденник харчування, в який ви будете записувати, що ви з'їли й відслідковувати взаємозв'язок з'їденого з появою головного болю. Через деякий час ви самі визначте, які продукти є причиною ваших головних болів.

Бережіть своє здоров'я!