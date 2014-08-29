Як схуднути на шоколаді
13:49, 29 серпня 2014Країна
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Ця дієта розрахована максимум на 5 днів, оскільки в ній цілковито відсутні білки, які необхідні для нормального функціонування організму
Фото: charivne.info
Ця дієта для тих ласунів, які не можуть уявити своє життя без шматочка шоколаду.
Ця дієта розрахована максимум на 5 днів, оскільки в ній цілковито відсутні білки, які необхідні для нормального функціонування організму, пише zdorovia.com.ua.
Протягом дня дозволено з'їдати 100-150 гр чорного шоколаду (якщо ви не любите чорний то дозволено до 100 гр молочного шоколаду) і запивайте чорною кавою з невеликою кількістю молока або без нього. Протягом дієти можна також пити зелений чай без цукру, та, звісно, воду.
За 5 днів дієти можна схуднути на 6 кілограмів, однак після неї рекомендується робити правильний вихід, додаючи в раціон велику кількість білків.
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