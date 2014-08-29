Фонд Ріната Ахметова евакуював з Донбасу вже 10000 дітей

Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова протягом трьох місяців евакуював із зони бойових дій 10 000 дітей, повідомили УНІАН у Прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України". Серед них діти-сироти, діти з притулків Донецької області, з багатодітних і прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, яких фонд Ріната Ахметова підтримував раніше в рамках програми «Сирітству - ні». Так, ще в травні фонд допоміг виїхати з небезпечних міст, - на той час це були Слов'янськ, Краматорськ, а пізніше - Донецьк, - більше 40 дитячим будинкам сімейного типу. Багатьох фонд забезпечив тимчасовим житлом і харчуванням, зокрема, понад 6000 людей були розміщені на базах відпочинку підприємств Групи СКМ. Частина сімей з дітьми прийняв у таборі для переселенців у селі Волоське священик Андрій Пінчук, який очолює фонд «Допомагаємо» у Дніпропетровській області. З цією організацією Фонд Ріната Ахметова реалізує партнерський проект з реформування інтернатної системи в області.

«Вже дали їжу і дах 729 переселенцям, яких евакуював Фонд Ріната Ахметова. Діток в таборі - рівно половина всіх переселенців. Приїжджають з щойно народженими дітками - двох-і триденними. А одна вагітна жінка їхала з чотирма дітьми, в дорозі у неї відійшли води... З реанімобілем її зустрічали. Врятували. Поселили. Їдуть часто багатодітні сім'ї. Одна жінка везла з собою не тільки своїх дітей, але й дітей сусідки, та ще діток з сусідньої вулиці, - розповідає священик. - Співробітники Гуманітарного Штабу при Фонді Ахметова працюють дуже ефективно, скільки дітей, жінок, хворих і немічних вони врятували! Це величезна праця на благо людей».

Найскладніше проходила евакуація з інтернатних установ Донецької області. Гуманітарний штаб при Фонді Ріната Ахметова евакуював більше 500 дітей-сиріт. Зокрема, малюків з 3-х будинків дитини (Донецьк, Макіївка), які зараз знаходяться на оздоровленні. Це 135 дітей віком від 2-х місяців до 4-х років. Ще понад 100 дітей різного віку Фонд Ріната Ахметова евакуював з притулків області в безпечні місця на території України. Протягом останнього місяця Гуманітарний штаб допоміг вибратися із зони бойових дій і самим незахищеним дітям - це 201 дитина-інвалід з Шахтарського дитячого будинку-інтернату. Понад 40 дітей у цьому закладі були прикуті до ліжка. Завдяки відчайдушним зусиллям волонтерів, медиків і водіїв, дітей з інвалідністю перевезли з будинку-інтернату в безпечне місце в Донецькій області.

Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова: «Евакуація - це найбільш складна і важлива задача. На щастя, на сьогодні Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова в тісній співпраці з соцслужбами, волонтерами, партнерськими організаціям евакуював із зони військового конфлікту всіх до єдиного вихованців інтернатних закладів. Зараз всі діти-сироти знаходяться на мирній території. За кожним випадком евакуації дитячого будинку стояла титанічна праця. Доводилося домовлятися з усіма учасниками конфлікту, іноді переговори тяглися десять днів і дуже часто заходили в глухий кут. Тоді ми діяли на свій страх і ризик. Наприклад, щоб евакуювати малюків з дитячого будинку «Малятко» у Слов'янську, розробили спеціальну операцію під назвою «Електричка». Під нашим пильним контролем виховательки зробили вигляд, що вивели дітей на прогулянку. Сіли в тролейбус, доїхали до зупинки, де їх чекав наш автобус. Малюків і співробітниць дитячого будинку непомітно привезли на вокзал, а там посадили в електричку. Ось так, тихо і просто, вивезли дітей. Інше питання, що це «державні діти», і евакуювати їх можна було за рішенням профільних міністерств - Мінсоцполітики, МОЗ, Міносвіти».

Також Гуманітарний штаб при Фонді Ріната Ахметова евакуював 49 дітей з Макіївського будинку дитини, перевіз 80 дітей з Маріупольського будинку дитини у Краматорськ, 40 дітей-сиріт з Маріуполя - в Червоний Лиман, допомогли евакуювати 15 дітей з важкими патологіями з 5-ї лікарні Донецька в Краматорський будинок дитини.

Всього ж на 29 серпня Гуманітарних штабом при фонді Ріната Ахметова евакуйовано 22 840 осіб. В основному, це мами з дітьми, багатодітні сім'ї, літні люди і люди з інвалідністю.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12