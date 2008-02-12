У Черкасах через грип у школах оголошено карантин

Надзвичайна протиепідемічна комісія виконавчого комітету Черкаської міської ради прийняла рішення призупинити навчальний процес в школах міста з 8 по 17 лютого 2008 року до особливих розпоряджень та заборонила проведення культурно-масових заходів у дитячих колективах.

Як повідомляє офіційний сайт Черкаської міської ради, заходи вживаються з метою попередження епідемічних ускладнень, пов’язаних із захворюваністю на ГРВІ та грип в місті, зниження показників захворюваності серед дітей віком до 14 років.

Рішенням комісії з 8 лютого також введено карантинні заходи в лікувально-профілактичних закладах міста, обмежено проведення в місті культурно-масових заходів зі значним скупченням людей.