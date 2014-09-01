Гуманітарний штаб вивіз із зони АТО 75 інвалідів по зору

Як повідомили УНІАН у Прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова вивіз з Донецька, Артемівська та Костянтинівки Донецької області 75 інвалідів по зору. Вони вирушили в санаторій «Лазурний» в місті Бердянську Запорізької області, де Штаб повністю профінансував їх харчування і проживання на два місяці. Всього в санаторії розміститься сто людей з обмеженими можливостями.

38 інвалідів з Донецька досить швидко доїхали до місця призначення - вже в 15:00 група почала поселення. Складнощі виникли з виїздом з Горлівки у бік Артемівська, де інвалідів вже чекали два автобуси. Транспорт, який повинен був забрати людей, не пустили в місто, довелося залучати транспорт церкви.

Так, пройшовши безліч блок-постів, 37 інвалідів тільки в 10 вечора дісталися до місця призначення. Всіх переселенців зустрічала директор санаторію Людмила Андріївна, жінка особисто простежила, щоб кожному інваліду були створені всі умови для комфортного проживання.

Всього ж на 29 серпня Гуманітарним штабом при фонді Ріната Ахметова евакуйовано 22 840 осіб, з них понад 4 000 - це інваліди.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.