Японія надасть Україні грант для переоснащення дитячих лікарень

Уряд України та уряд Японії уклали угоду у формі обміну нотами про надання Україні грантової допомоги загального типу в розмірі 485 млн. японських єн (близько 4,5 млн. доларів США) для реалізації проекту модернізації медичного обладнання в дитячих лікарнях України.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Японії в Україні, угоду підписали Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Муцуо МАБУЧІ та міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Грант (Друга фаза) буде використано для закупівлі сучасного медичного обладнання для обласних дитячих лікарень у трьох областях: Харківської, Дніпропетровської та Донецької.

Це є третьою грантовою допомогою загального типу, наданою урядом Японії українським медичним закладам. Минулого року Кіровоградська обласна дитяча лікарня та Луганська обласна клінічна лікарня вже отримали допомогу на суму 3,9 млн. доларів США в рамках Першої фази проекту. Загальна сума першого подібного гранту становила 6,2 млн. доларів США. Цей грант отримала Українська дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» у 2000 році.

Грантова допомога загального типу є частиною «Офіційної допомоги розвитку», що надається Японією, і направлена на підтримку різноманітних секторів, включаючи сферу охорони здоров’я, в даному випадку – на модернізацію медичного обладнання в провідних лікарнях в країни-одержувача.

Окрім цього гранту Японія надала Україні грантову допомогу, як на двосторонній так, і на багатосторонній основах, на загальну суму близько 148,4 млн. доларів США.