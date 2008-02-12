Рак грудей можна визначити за волоссям

Тест, що дозволяє помітити перші ознаки раку грудей за кількома пасмами волосся жінки, може надійти в продаж у Великобританії найближчими місяцями.

Лікарі стверджують, що «Ферміскан» врятує тисячі життів, визначаючи хворобу на найбільш ранньому етапі, коли лікування найефективніше.

Тест реагує на зміну структури волосся в разі захворювання на рак.

Лише у Великобританії на рак грудей хворіє 44000 жінок за рік, він забирає життя більше 1000 жінок щомісячно. У цій країні один з найнижчих рівнів виживання після цієї хвороби серед розвинених країн світу.

Тест виявлятиме рак за 20 пасмами волосся не більше дюйма завдовжки. Його можна буде застосовувати для діагностики й у наймолодших жінок.

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