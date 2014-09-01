За минулий тиждень Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова евакуював 3482 людини

Як повідомила УНІАН Прес-служба Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", 25-31 серпня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова евакуював із зони військових дій 3482 людини, в тому числі 1263 дитини. Всього ж, за станом на 31 серпня, Штабом евакуйовано 24 207 осіб, з яких 10 498 - це діти. Минулого тижня волонтери Гуманітарного штабу вивозили людей переважно з Донецька, Єнакієвого, Макіївки, Харцизька, Стаханова, Первомайська, Алчевська, Оленівки. Це діти, жінки, літні люди і люди з інвалідністю. Серед них і прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу (79 осіб, у т.ч. 62 дитини) з Генічеська, яких на осінньо-зимовий період волонтери перевезли в Бердянськ. Також в Бердянськ Штаб допоміг вивезти 75 інвалідів по зору з Донецька, Артемівська та Костянтинівки. За рішенням Гуманітарного штабу, сплачено їх перебування, харчування і лікування в санаторії «Лазурний» Бердянська.

Всього ж Гуманітарний штаб допоміг з розміщенням 6223 людям. Зокрема, минулого тижня близько 100 вимушених переселенців отримали можливість тимчасового проживання на базах Групи СКМ - «Сонячний берег» (Урзуф), «Русалонька» (Мелекіно), «Сонячний» (Юр'ївка). Минулого тижня Штаб оплатив також 2,5-мільйонний борг санаторію «Сенетатя» в Сергіївці Одеській області, де з червня проживають 400 людей з інвалідністю з Донецької та Луганської областей. Також Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова перерахував другий транш базі відпочинку «Медик-2» в Сергіївці - за проживання і харчування переселенців у серпні. Раніше Гуманітарний штаб сплатив борг бази.

Вимушені переселенці продовжують отримувати гуманітарну допомогу, яка була доставлена 23-24 серпня 100 фурами у складі першого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Містам Донецької та Луганської області вже передано 121 тис. продуктових наборів.

Нагадуємо, що до складу першого ешелону загальною вагою понад 2000 тонн входить 200 000 продуктових наборів. Для мешканців визволених міст, в яких масово проживають переселенці, а також для інших компактних місць їх проживання, передаються гігієнічні набори в кількості 10 000 шт., що покриє потреби на один місяць для сім'ї з 3-х чоловік. Також сім'ї у звільнених містах і переселенці з дітьми отримують дитячі набори (дитяче харчування, памперси) в кількості 5 000 шт.

Продовжує працювати єдиний багатоканальний телефон Гуманітарного штабу і адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Щодня на номер 0 800 50 9001 приймається більш 700 дзвінків. Дзвінки зі всіх телефонів безкоштовні, а лінія працює цілодобово.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12