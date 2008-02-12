Полтавські школи закрили на карантин

З 13 лютого в Полтаві через карантин будуть припинені заняття в школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба міськвиконкому Полтави.

Рішення про припинення занять у школах через збільшення захворюваності на грип і простудні захворювання серед школярів прийнято членами надзвичайної протиепідемічної комісії.

Комісія рекомендувала також обмежити проведення масових заходів для школярів, посилити контроль за температурно-провітрювальним режимом у школах, виконкому - надати допомогу медустановам транспортом і паливом для обслуговування хворих удома.

Заняття в школах планується відновити через 10 календарних днів.

У Полтаві працює 44 школи.