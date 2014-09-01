Маршрути, за якими Гуманітарний штаб 2 вересня вивозить людей із зони бойових дій
Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів
Як повідомила УНІАН Прес-служба Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", 2 вересня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова здійснює виїзд із зони бойових дій за наступними маршрутами:
ЄНАКІЄВЕ-ІЗЮМ
ЄНАКІЄВЕ-КРАСНОАРМІЙСЬК
збір о 9:00 на автостанції
МИКИТІВКА - АРТЕМІВСЬК
збір о 10:00 на залізничному вокзалі
Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів.
Щоб записатися на виїзд, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001
або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua.
У разі, якщо номер не відповідає, дублюйте дзвінки на наступні номери:
095 199 74 81
050 620 2915
063 117 89 01
Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.