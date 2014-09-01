Маршрути, за якими Гуманітарний штаб 2 вересня вивозить людей із зони бойових дій

Як повідомила УНІАН Прес-служба Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", 2 вересня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова здійснює виїзд із зони бойових дій за наступними маршрутами:

ЄНАКІЄВЕ-ІЗЮМ

ЄНАКІЄВЕ-КРАСНОАРМІЙСЬК

збір о 9:00 на автостанції

МИКИТІВКА - АРТЕМІВСЬК

збір о 10:00 на залізничному вокзалі

Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів.

Щоб записатися на виїзд, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001

або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua.

У разі, якщо номер не відповідає, дублюйте дзвінки на наступні номери:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.