Підкручувати вії небезпечно для здоров`я

Усе частіше косметологи стикаються з випадками агресивної дії на волосся, брови, вії.

Це безконтрольне використання різних миючих засобів, фенів, застосувань для завивки волосся, шпильок тощо.

Однак, крім зовнішніх факторів, несприятливий вплив справляє загальний стан організму - запалення мигдалин, гастрити тощо. Тому, якщо є хронічні осередки інфекції, потрібно обов`язково лікувати основне захворювання.

Не найкраще впливають на стан шкіри й волосся безбілкова, низькокалорійна й у принципі будь-яка незбалансована дієта.

Із приводу щоденної завивки вій щипцями: вони можуть послабшати настільки, що почнуть вростати. З`явиться сильне свербіння, темні смуги на повіках – це війки, які не можуть «пробитися» й вийти назовні.

Тому завивання вій залиште тільки для урочистих випадків. Для їх зміцнення раджу старий випробуваний метод: щодня після зняття макіяжу чистою щіткою наносьте незначну кількість касторової олії, так щоб вона не потрапила на слизову оболонку очей. Робіть це протягом трьох місяців. Вії помітно зміцняться, стануть шовковистими. Також для внутрішнього застосування слід використовувати вітамінно-мінеральні комплекси. Вони так і називаються «Для зміцнення нігтів, волосся й вій».

nebolei.ru