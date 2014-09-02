Російські військовослужбовці із засідки обстріляли медичну колону українських військ - Тимчук

У районі населеного пункту Леніне із засідки російські військовослужбовці обстріляли медичну колону українських військ. Автомобілі колони мали відповідне маркірування.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

За його словами, ситуація в зоні ведення бойових дій залишається гранично складною. Російські війська і терористи здійснюють наступальні дії, одержуючи нові підкріплення з території РФ.

На зайнятій території російські війська виставляють блокпости і обладнують опорні пункти. Скупчення підрозділів ВС РФ зафіксоване в районах Василівки, Роздольного і Комсомольського, повідомив Тимчук.

У Красному Лучі, відзначив він, «місцева влада одержала вказівку від представників Збройних сил РФ виділити ділянку землі для поховання загиблих. За нашими даними, йдеться про загиблих російських військовослужбовців».

Як наголосив Тимчук, «українські війська проводять перегрупування сил, підтягаючи резерви і завдаючи ударів противникові у відповідь. Нашими військами знищено 1 одиницю БМ-21 «Град» і декілька одиниць автомобільної техніки противника».

Також експерт повідомив, що позиції українських військ обстріляні в районах населених пунктів Тоненьке, Станиця Луганська і Весела Гора. З території Росії проведено обстріл українських підрозділів з РСЗВ «Смерч».