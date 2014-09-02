20 поранених у зоні АТО українських військовослужбовців пройдуть лікування у Німеччині

20 поранених у зоні АТО українських військовослужбовців пройдуть лікування у госпіталях Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Києві у Центральному військовому медичному госпіталі повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андринатів.

“В результаті домовленостей президента Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель ми відправляємо до Німеччини 20 наших поранених військовослужбовців”, - сказав Андринатів.

За його словами, поранених, які лікуватимуться у Німеччині, відбирали спільно українські та німецькі фахівці. Зокрема спочатку українські медики запропонували німецьким колегам список із 22 поранених. Зі свого боку німецькі лікарі після прибуття в Україну залишили у запропонованому списку 5 поранених, решту відбирали самі, віддаючи перевагу тим пораненим, яких впродовж двох тижнів можна поставити у стрій, сказав Андринатів.

В цілому, зазначив він, серед відібраних поранених - 11 лежачих і 9 - з більш легкими пораненнями.

Андринатів наголосив, що сьогодні поранені українські військовослужбовці літаком Бундесверу відбудуть до Гамбурга, Берліна і Коблінта.