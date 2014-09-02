Корінь гідрастісу замінює антибіотики
Жовтокорінь канадський або гідрастіс - один з варіантів лікування мікробних інфекцій, який дозволяє уникнути нераціонального застосування антибактеріальних препаратів
Неправильне та надмірне застосування таких серйозних ліків призводить до порушення функції травної системи, знижуючи при цьому природний імунітет.
Жовтокорінь канадський або гідрастіс - один з варіантів лікування мікробних інфекцій, який дозволяє уникнути нераціонального застосування антибактеріальних препаратів. Жовтокорінь канадський зазвичай вирощують в США, однак ця рослина набирає популярність і у нас в якості природного і ефективного засобу для знищення шкідливих бактерій, пише nature.health-ua.org.
Ця рослина добре зарекомендувала себе в лікуванні інфекцій шкіри, при розладах травлення, виразці шлунка, очних інфекціях, а також інфекціях сечовивідних шляхів. Індіанці - корінне населення Північної Америки - використовували коріння гідрастісу для лікування найрізноманітніших хвороб: при застудних захворюваннях, пневмонії, розладах шлунка, хворобах серця, печінки, вушних і очних інфекціях.
Активна сполука жовтокореня відповідає за його терапевтичні властивості - берберин, який повністю руйнує бактерії, а також деякі паразити. Берберин, як вважається, також здатний допомогти регулювати рівень глюкози в крові у пацієнтів з цукровим діабетом і допомагає боротися з хворобою серця.
Жовтокорінь канадський може застосовуватися безпосередньо на шкіру або для миття. Підземні стебла або корені гідрастіса сушать і використовуються для приготування чаю, рідких і твердих екстрактів.