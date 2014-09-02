Корінь гідрастісу замінює антибіотики

Неправильне та надмірне застосування таких серйозних ліків призводить до порушення функції травної системи, знижуючи при цьому природний імунітет.

Жовтокорінь канадський або гідрастіс - один з варіантів лікування мікробних інфекцій, який дозволяє уникнути нераціонального застосування антибактеріальних препаратів. Жовтокорінь канадський зазвичай вирощують в США, однак ця рослина набирає популярність і у нас в якості природного і ефективного засобу для знищення шкідливих бактерій, пише nature.health-ua.org.

Ця рослина добре зарекомендувала себе в лікуванні інфекцій шкіри, при розладах травлення, виразці шлунка, очних інфекціях, а також інфекціях сечовивідних шляхів. Індіанці - корінне населення Північної Америки - використовували коріння гідрастісу для лікування найрізноманітніших хвороб: при застудних захворюваннях, пневмонії, розладах шлунка, хворобах серця, печінки, вушних і очних інфекціях.

Активна сполука жовтокореня відповідає за його терапевтичні властивості - берберин, який повністю руйнує бактерії, а також деякі паразити. Берберин, як вважається, також здатний допомогти регулювати рівень глюкози в крові у пацієнтів з цукровим діабетом і допомагає боротися з хворобою серця.

Жовтокорінь канадський може застосовуватися безпосередньо на шкіру або для миття. Підземні стебла або корені гідрастіса сушать і використовуються для приготування чаю, рідких і твердих екстрактів.