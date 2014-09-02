З Дніпропетровська на лікування до Естонії відправлять 15 бійців поранених в зоні АТО

На лікування до Естонії відправлять 15 бійців поранених в зоні антитерористичної операції, які зараз перебувають в Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на результати телеконференції, яка відбулася в обласній лікарні.

У заході взяли участь лікарі закладу, медичні експерти з Естонії, а також радник голови Дніпропетровської ОДА Борис Трейгерман.

Планується, що поранених бійців відправлять до Естонії вже наступного вівторка. Складність полягає у тому, що в Україні відсутні спеціальні літаки для транспортування пацієнтів. Саме тому на лікування за кордон будуть направлені лише ті хворі, які можуть сидіти. Це 15 солдат, які мають, переважно, травми кінцівок.

«Це ті хлопці, які потребують якісної реабілітації», – наголосив головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

Наразі спеціалісти обласної лікарні готують усі необхідні документи та результати обстежень, щоб направити їх на ознайомлення колегам з Естонії.

За словами Трейгермана, всі питання щодо виготовлення закордонних паспортів бере на себе Дніпропетровська ОДА.

Лікування за кордоном – в Німеччині, Латвії, Турції, Ізраїлі - вже пройшли 14 поранених, які до цього перебували в Дніпропетровську.