Через бойові дії на сході України близько мільйона людей були змушені покинути свої домівки

Через бойові дії на сході України близько мільйона людей були змушені покинути свої будинки.

Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними організації, за останні три тижні кількість біженців, що переселилися з районів боїв в інші регіони України, збільшилася майже втричі і зараз становить приблизно 260 тисяч осіб. 5 серпня повідомлялося про 117 тисячах українських біженців.

Крім того, за підрахунками ООН, близько 814 тис. українських біженців зараз перебувають на території Росії.

"Враховуючи триваючі бої в Донецьку, Луганську і на півдні Донецької області, ми побоюємося, що кількість біженців збільшуватиметься", - заявив глава європейського бюро управління Вінсент Коштель.

В ООН вважають, що справжня кількість біженців може бути набагато більшою, оскільки багато переїжджають до родичів або друзів і не реєструються на новому місці проживання.

"Якщо ця криза не буде швидко зупинена, то ми будемо мати не лише нищівні гуманітарні наслідки, але існуватиме ризик дестабілізації у цілому регіоні. Після уроків подій на Балканах важко повірити, що конфлікт у таких масштабах може розгорнутися на європейському континенті", - сказав високий представник UNHCR Антоніо Гуттереш, якого цитує прес-служба агентства.

За даними агентства, політичного притулку у державах Євросоюзу з початку цього року до серпня попросило 4,1 тисяч українців, що у 4,5 рази більше, ніж за весь минулий рік. Найбільше заявок подано в Польщі, Німеччині та Швеції.

94% переселенців є жителями Донецької та Луганської областей, де з квітня цього року триває протистояння проросійських бойовиків та українських силовиків.

Агентство зазначило, що, за даними українських служб, у зоні конфлікту на Донбасі ще знаходиться 2,2 млн людей.

Довідка УНІАН. За даними Міжвідомчого координаційного штабу Держслужби з надзвичайних ситуацій України, станом на 2 вересня з району проведення антитерористичної операції в інші регіони переселено більш як 199 тис. осіб.