Уряд закликають збільшити зарплати військовим медикам в зоні АТО

Народний депутат, уповноважений президента України з урегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко закликає уряд терміново збільшити зарплати військовим лікарям, які працюють в зоні АТО, до рівня військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Геращенко, на її думку, Верховна Рада має надати військовим медикам статус учасників антитерористичної операції.

Вона нагадала, що близько 300 військових медиків зараз працюють фактично на передовій, щоденно ризикуючи своїм життям.

«19 лікарів на сьогодні утримуються в полоні бойовиками із так званих «ДНР» і «ЛНР», і тому потрібно докласти всіх зусиль для їхнього звільнення», - наголосила Геращенко.