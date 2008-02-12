Житомирщина посідає 17 місце в Україні за кількістю ВІЛ-інфікованих

У Житомирській області минулого року від СНІДу померла 41 особа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні обласної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола ЧЕРНЕНКО.

“У 2007 році в області зареєстровано 84 хворих на СНІД, 41 хворий помер”, - сказав він.

М.ЧЕРНЕНКО також вказав на недостатню роботу районних державних адміністрацій у питаннях профілактики ВІЛ/СНІДу, зокрема, недостатнє фінансування регіональних заходів, направлених на подолання цієї проблеми.

"Про це свідчать результати перевірки з питань додержання вимог Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”, яку здійснила прокуратура області упродовж грудня 2007 та січня 2008 року в містах та районах області на виконання доручення Президента України", - наголосив М.ЧЕРНЕНКО.

Він також озвучив пропозицію прокурора області Миколи ФРАНТОВСЬКОГО ініціювати перед Президентом України Віктором ЮЩЕНКО питання про дисциплінарну відповідальність голів райдержадміністрацій, які не вжили заходів до забезпечення виконання Національної програми із запобігання поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу.

М.ЧЕРНЕНКО доручив головам райдержадміністрацій передбачити в бюджетах на 2008 рік фінансування регіональних заходів з профілактики ВІЛ/СНІДу.

У роботі координаційної ради взяв участь голова комітету з питань протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров’я України Василь ПЕТРЕНКО. Він повідомив, що проблеми запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції/СНІДу планується обговорити 14 лютого в МОЗ України за участю представників Секретаріату Президента, Кабінету Міністрів і Верховної Ради.

Довідка УНІАН. За кількістю ВІЛ-інфікованих Житомирська область посідає 17 місце в Україні. У 2007 році в області було зареєстровано 512 ВІЛ-інфікованих (проти 497 у 2006 році).