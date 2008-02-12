Цукровий замінник спричинює ожиріння

Американські вчені з Дослідницького центру поведінки людини Purdue Unіversіty вивчили властивості цукрового замінника й дійшли висновку, що він є винуватцем зайвих кілограмів куди більше від свого природного прототипу - звичайного цукру.

Автори дослідження Сьюзан Свізерс і Террі Девідсон зробили науковий експеримент на лабораторних пацюках, щоб порівняти вплив цукру і його некалорійного замінника на живий організм.

Гризунів поділили на дві групи: одну годували йогуртом на глюкозі, а іншу - йогуртом із сахарином. Через декілька днів фахівці помітили, що ті пацюки, які харчувалися йогуртом із сахарином, помітно погладшали. Учені спробували повернути піддослідним тваринам колишні форми з допомогою дієти, однак, це їм не вдалося.

Фахівці вважають, що такий результат найімовірніше залежить від того, що головний мозок реагує на різні продукти по-різному. Адже у свідомості людей солодке завжди асоціюється з зайвою вагою, тому, споживаючи цукрозамінник, мозок налаштовує обмін речовин на засвоєння великої кількості вуглеводів. Коли ж вони не надходять, він взагалі втрачає здатність регулювати як слід обмін речовин.

Учені також стверджують, що сахарин приглушує реакцію організму на солодке, через що спалювати цукрові калорії належним чином він потім не може. "Ми абсолютно точно встановили: вживання цукрового замінника швидше призведе до ожиріння, ніж звичайний, калорійний цукор", - зробили висновок експерти, зауваживши, що виявлені ними закономірності актуальні для всіх видів низькокалорійного сурогату.

korrespondent.net