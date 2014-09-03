Маршрути, за якими Гуманітарний штаб 3 вересня вивозить людей із зони бойових дій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", 3 вересня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова здійснює виїзд із зони бойових дій в Ізюм, Красноармійськ та Артемівськ з наступних міст Донецької та Луганської областей:

ЄНАКІЄВЕ

збір о 9:00 на автостанції

МИКИТІВКА

збір о 10:00 на залізничному вокзалі

ПЕРВОМАЙСЬК

Збір о 9:30 біля Виконкому та ЦКЛ

БРЯНКА

збір об 11:30 біля двоповерхового червоного СТО в центрі, біля палацу, за поліклінікою, якщо їхати зі Стаханова, то поворот наліво - відразу за головним перехрестям

АЛЧЕВСЬК

збір 12:30 на автостанції, поруч з ринком (навпроти Цуму)

СТАХАНОВ

необхідно доїхати до Брянки або Алчевська в призначені місця і час

Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів. З кожним днем здійснювати виїзд стає все складніше.

Крім масової евакуації, здійснюються також адресні виїзди вихованців інтернатів, інвалідів та інших категорій громадян.

Щоб записатися на виїзд, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001

або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua

У разі, якщо номер не відповідає, дублюйте дзвінки на наступні номери:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.