Тренуйте прес непомітно для оточуючих - 3 секретні вправи

Для того щоб вправи для живота були ефективніше, їх можна підсилити. Непомітно для оточуючих ви можете робити легку гімнастику і тим самим підтягувати м'язи преса, пише ilife-news.com.

1. Застрягли в пробці? Не нервуйте і не думайте, що безцільно втрачаєте дорогоцінний час, просто сидіть і напружуйте м'язи живота (не розслаблюйте їх протягом 5 сек.) Кожна така вправа - еквівалент низького присідання.

2. На роботі замість того, щоб базікати або палити під час короткої перерви, займіться своєю фігурою. Сидячи в кріслі, візьміться за його ручки, притисніть коліна один до одного і підтягніть їх до грудей. Через 5 сек. опустіть ноги на підлогу і повторіть вправу. Стежте за гарною поставою. Коли ви сутулитесь, животу нічого не залишається, як вип'ячуватись. Включіть уяву: уявіть, що невидимий шнур, що починається десь у верхівки, тягне вас до стелі.

3. Втягуйте живіт. Уявіть, що на вас тісний корсет (до речі, його можна купити в аптеці або спеціалізованому магазині). Чим більше ви намагаєтесь втягувати живіт, тим більше він звикає не випинатися.