Розклад магнітних бур у вересні
12:42, 03 вересня 2014Країна
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Як повідомляють вчені, магнітні бурі очікуються 7 вересня, з 13 по 15 вересня, а також 17 і 27 вересня
Фото: REUTERS
Протягом вересня на Землі очікується відразу 6 магнітних бур, які можуть позначитися на самопочутті метеочутливих людей. Про це пише viknaodessa.od.ua.
Як повідомляють вчені, магнітні бурі очікуються 7 вересня, з 13 по 15 вересня, а також 17 і 27 вересня.
У ці дні метеочутливим людям варто бути більш уважними до свого здоров'я: можуть виникнути мігрені, загостритися серцево-судинні захворювання, підвищитися стомлюваність. Необхідно виконувати рекомендації лікарів і більше відпочивати. Також варто пити на ніч заспокійливі чаї.
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