Розклад магнітних бур у вересні

Протягом вересня на Землі очікується відразу 6 магнітних бур, які можуть позначитися на самопочутті метеочутливих людей. Про це пише viknaodessa.od.ua.

Як повідомляють вчені, магнітні бурі очікуються 7 вересня, з 13 по 15 вересня, а також 17 і 27 вересня.

У ці дні метеочутливим людям варто бути більш уважними до свого здоров'я: можуть виникнути мігрені, загостритися серцево-судинні захворювання, підвищитися стомлюваність. Необхідно виконувати рекомендації лікарів і більше відпочивати. Також варто пити на ніч заспокійливі чаї.