Домашні зволожуючі маски для обличчя

Важливо для зволожуючих масок:

Завжди застосовуйте їх на ретельно очищену шкіру. Змивайте їх прохолодною водою і м'якою губкою. Після того, як змиєте маску, обполосніть обличчя 1-2 жменею холодної води, щоб звузити пори, пише healthinfo.ua.

Після нанесення зволожуючої маски не забудьте застосувати сонцезахисний крем з УФ-захистом.

Зволожуюча маска з йогуртом

Змішайте 2 столові ложки йогурту з 2 столовими ложками апельсинового соку і 2 столовими ложками мигдалевої олії. Добре перемішайте виделкою. Нанесіть на вологу шкіру і залиште на 20 хвилин. Змити теплою водою.

Зволожуюча маска з білком та медом

Добре збийте 1 білок. Додайте в нього 1 чайну ложку меду і 1 чайну ложку оливкової олії. Суміш перемішайте і дайте постояти при кімнатній температурі протягом 15 хвилин. Потім нанесіть на шкіру на 15 хвилин і змийте.

Найпростішим варіантом для тих, кому не подобається бруднити руки, є зволожуючі маски з авокадо. Просто очистіть фрукт, а внутрішню частину авокадо розімніть добре. Нанесіть на обличчя і залиште так 20 хвилин.

Екзотична зволожуюча маска

Вам потрібно 1 манго (очищене і нарізане), 2 столові ложки оливкової олії і 1 яєчний жовток. Помістіть всі інгредієнти в блендер і зробіть гладку пасту. Екзотична маска з манго застосовується протягом 10-15 хвилин. Змийте теплою водою.

Зволожуюча маска з авокадо і білком

Спершу добре збийте білок (але не до стану бізе). Додайте м'якоть одного авокадо. Добре перемішайте і додайте 1 столову оливкової олії і 1 столову ложку оцту. Нанесіть на обличчя на 20 хвилин. Змийте.