Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова евакуював із зони військових дій 25 тисяч осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", станом на сьогодні, Штабом евакуйовано

25 002 людини, 10 787 з них - це діти, у тому числі вихованці інтернатних закладів та притулків, близько 5 000 - люди з інвалідністю.

Евакуація здійснювалася, в основному, з таких міст, як Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Єнакієве, Микитівка, Оленівка, Горлівка, Брянка, Первомайськ, Стаханов. До створення Гуманітарного штабу, ще в травні, фонд Ріната Ахметова евакуював з Донецька і області прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, з якими працював у рамках програми «Сирітству-ні», а також жінок з дітьми та людей похилого віку, бажаючих виїхати зі Слов'янська та Краматорська.

Більшість дзвінків на єдиний багатоканальний номер гарячої лінії Гуманітарного штабу 0 800 50 9001 надходять з проханням про евакуацію. Гуманітарний штаб допомагає виїжджати, як цілим групам людей, так і розглядає адресні звернення - вивезення людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями, вагітних жінок, мам з новонародженими дітьми.

Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу: «Кожен вечір ми оновлюємо маршрут на наступний день. Дивимося, де і скільки людей хочуть виїхати, як це можна здійснити. Я вдячна волонтерському рухові, за участю цих сміливих людей ми вивозимо населення із зони бойових дій. Не буває простої евакуації, але за 3 місяці було багато дійсно складних випадків. Насамперед, це евакуація дітей-сиріт, яка вимагає наявності документів від профільних міністерств. Ми вивезли в безпечні регіони України 500 дітей з інтернатів та притулків Донецької області. Організували евакуацію і розміщення людей з психоневрологічних інтернатів, будинків престарілих. Кілька разів вивозили спецтранспортом новонароджених дітей, які потребували термінової операції. Коли на гарячу лінію приходять такі крики про допомогу, не можеш думати ні про що інше».

Минулого тижня Гуманітарний штаб розпочав перевозити людей з Новоазовська в безпечні місця на Азовському узбережжі. Так, 40 дітей-сиріт з Маріуполя вивезли і поселили в Красному Лимані.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарного штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12