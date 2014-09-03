Поранених бійців АТО спецрейсом з «Борисполя» відправлено до Німеччини

З найбільшого в Україні Міжнародного аеропорту «Бориспіль» 20 поранених бійців АТО були відправлені спеціальним медичним рейсом до Німеччини для їх подальшого лікування, повідомила прес-служба аеропорту.

За даними прес-служби, 2 вересня о 15:20 літак Airbus 310 було відправлено до Берліна.

Даний рейс організовано завдяки особистій домовленості президента України Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель. У заході брали участь представники медичного забезпечення Збройних сил України, команда німецьких фахівців, відповідальних за медичну евакуацію, і представники медичної служби аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляв УНІАН, Порошенко наказав з 1 липня відновити на сході України активну фазу антитерористичної операції проти терористичних і бандитських формувань, які фінансуються Росією, після тривалого одностороннього перемир'я з українського боку.

Однією з головних проблем проведення АТО є низький рівень організації постачання військ і спричинена цим нестача бронежилетів та інших засобів індивідуального захисту.

Минулого тижня Київ заявив про початок неприхованого введення Росією своїх військ на територію України.

Згідно з оприлюдненими сьогодні даними РНБО, на Донбасі діють щонайменше 4 тактичних групи російської армії чисельністю 1600 осіб. НАТО на минулому тижні оцінювала кількість російських військових в Україні у більш як 1 тис. осіб.