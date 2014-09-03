У четвер, 4 вересня 2014 року, об 11:00, в прес-студії «Сьогодні Мультимедіа» відбудеться прес-брифінг Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова.

На прес-брифінгу буде озвучена інформація щодо доставки та розподілу продуктових, дитячих і гігієнічних наборів з першого ешелону Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова в місця компактного проживання переселенців, звільнені міста і в зону бойових дій. Також буде надана інформація по другому ешелоні гуманітарної допомоги.

Римма Філь розповість також про результати роботи Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова за минулий тиждень, про складнощі в евакуації людей з Донбасу і про проблеми, з якими доводиться стикатися на місцях.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» створений при Фонді Ріната Ахметова для об'єднання зусиль фонду і всіх бізнесів Групи СКМ, а також ФК «Шахтар» з надання допомоги людям, потерпілим в зоні військових дій. Гуманітарний штаб займається питаннями евакуації із зони проведення АТО дітей, у тому числі дітей-сиріт, багатодітних матерів, інвалідів, літніх людей, а також розміщує, при необхідності, переселенців на базах, санаторіях і таборах, надає гуманітарну та адресну допомогу.

Акредитація журналістів за телефонами: 093-766-55-69, 093-366-43-89.

Адреса: вул. Борщагівська, 152-Б.

Свої запитання можна надсилати за адресою press-studio@segodnya.ua.

Онлайн-трансляція буде доступна на сторінці конференції: http://conferences.segodnya.ua/fil3.html

При Штабі працює гаряча лінія - єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua.

Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.

Більше інформації про Гуманітарний штаб:

http://www.fdu.org.ua/help/vostok

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12