Учені винайшли препарат від стомлення м`язів

Втома м`язів після тривалого фізичного навантаження викликана надмірним проникненням кальцію в м`язові клітини. До таких висновків дійшли дослідники з Колумбійського університету (Нью-Йорк). Більш того, їм вдалося знайти засіб, який ліквідовує "протічку", що помітно підвищило витривалість лабораторних мишей.

Довгий час вважалося, що стомлення і хворобливість м`язів після фізичного навантаження викликані накопиченням молочної кислоти. Проте останніми роками фізіологи засумнівалися в цій теорії. Щоб прояснити це питання, учені під керівництвом Ендрю Маркса вивчали стан м`язів у мишей після тритижневого фізичного навантаження (щоденне плавання протягом декількох годин) і у спортсменів після трьох днів інтенсивної їзди на велосипеді.

З`ясувалося, що стомлення м`язів після фізичного навантаження супроводжувалося зміною хімічної структури так званого ріанодінового рецептора, що відіграє важливу роль у скороченні м`язів. Цей процес викликав появу незначного "протікання" в клітинній оболонці (мембрані), завдяки якій кальцій починав безперервно поступати всередину м`язової клітини. В результаті відбувалося помітне зменшення сили м`язів і, одночасно, активувався фермент, що ушкоджує м`язові волокна.

Марксу і його колегам також вдалося знайти засіб, здатний ліквідовувати "протікання", зупинивши надходження кальцію, - препарат під назвою S107. Миші, що отримували ці ліки, довше залишалися енергійними і могли витримувати великі фізичні навантаження, повідомили дослідники.

Передбачається, що S107 зможе блокувати відчуття м`язової втоми і у людей. На думку учених, цей препарат може виявитися особливо актуальним для боротьби з хронічною втомою при серцевій недостатності.

Раніші дослідження показали, що виражене знесилення у пацієнтів із цим захворюванням - іноді вони не в змозі встати з ліжка або почистити зуби - також супроводжується "протіканням" кальцію. Проте на відміну від спортсменів, у людей із серцевою недостатністю цей процес є незворотнім.

У найближчих планах учених - протестувати препарат S107 на пацієнтах з серцевою недостатністю. У випадку якщо експерименти виявляться успішними, препарат може поступити в продаж через декілька років, вважають фахівці, повідомляє Медпортал.