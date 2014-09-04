Ранковий чай для пришвидшення обміну речовин

Цей чай для схуднення і детоксу містить кілька корисних речовин:

імбир - поліпшує травлення;

куркума - корисна для печінки;

червоний перець - покращує обмін речовин і зігріває організм;

кориця - сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину в крові, має знезаражувальні властивості і використовується як засіб очищення організму від шлаків, пише cosmo.com.ua.

Рецепт ранкового чаю для детоксу та схуднення:

Інгредієнти:

Великий корінь імбиру

1 ч.л. куркуми

2 паличка кориці

½ ч.л. червоного перцю

сік лимона

мед за смаком

Спосіб приготування:

Очисти імбир і наріж тонкими скибочками по діагоналі. Злегка придуши їх ножем. У великій каструлі змішай імбир і 6 склянок води, доведи до кипіння. Зменш вогонь і кип'ятити 10 хвилин. Додай прянощі і готуй ще 10 хвилин. Проціди чай для схуднення в глечик або склянку. Подавай з медом і лимоном.