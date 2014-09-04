Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова доставляє продукти і ліки в Донецьк

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", сьогодні, 4 вересня, в прес-центрі «Сьогодні Мультимедіа» відбувся прес-брифінг Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова. Римма Філь представила основні результати роботи Штабу за напрямами: евакуація людей із зони військових дій, розміщення вимушених переселенців, надання гуманітарної та адресної допомоги. Зокрема, координатор Гуманітарного штабу розповіла про те, як і куди доставляються набори з першого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, які були доставлені в Маріуполь 22-23 серпня загальною кількістю 200 тисяч шт. і вагою понад 2000 тонн.

Римма Філь: «У міста Донбасу ми доставили понад 150 тисяч наборів з гуманітарною допомогою, в тому числі 142 тисячі продуктових наборів. До понеділка будуть доставлені всі 200 тисяч. Силами волонтерів допомога розвантажується, розфасовується і передається в місця компактного проживання переселенців, у звільнені міста і зону бойових дій. Всього волонтери Штабу роздали понад 67 тисяч наборів, у тому числі 63 тисячі продуктових, у 45 населених пунктах Донецької і Луганської областей. В тому числі допомогу отримує і Донецьк. В цілях безпеки ми не озвучували цю інформацію. Але зараз, коли продукти вже роздаються людям, ліки надходять у лікарні, ми можемо говорити про те, що Рінат Ахметов через Гуманітарний штаб при своєму фонді допомагав і буде допомагати рідному місту. В одну з клінік Донецька Штаб передав ліки для десятків онкохворих дітей. Брак медикаментів може призвести до переривання курсу лікування та до смертельних випадків, зводить нанівець попередні результати терапії. Допомогти дітям медикаментами просили лікарі та волонтери. Гуманітарний штаб відправив дві партії ліків з Краматорська в Донецьк, вони вже на місці, діти продовжують курс лікування. Найближчим часом ми допоможемо іншим дитячим відділенням міста.

Близько 13 тисяч продуктових наборів зусиллями волонтерів, серед яких співробітники ФК «Шахтар» «Донбас Арени», «Метінвесту», роздані донеччанам. Ще приблизно стільки ж самі незахищені жителі міста отримають в найближчий тиждень».

Гуманітарний штаб допомагає також МНС в Донецьку, забезпечуючи паливом спецтранспорт цієї служби, в тому числі, машини швидкої допомоги, пожежні машини.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12