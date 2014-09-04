Названі найбільш шкідливі продукти, обсмажені на олії

Лікарі дієтологи давно говорять про шкоду смаженої їжі. І тепер вони конкретизують: м'ясні та рибні страви обсмажені на олії - особливо шкідливі. Незалежно від того, яку олію ви будете використовувати. У відповідь на питання, чи дійсно так небезпечно смажити продукти, і чи не краще все тушкувати або парити, відповідь досить проста: все повинно бути в міру. Якщо людина вважає, що вона абсолютно здорова, до того ж її вік 15-40 років, то їй можна іноді з'їсти трохи м'яса, приготованого на грилі, або смажену курочку, пише infosmi.net.

Якщо ж ви не належите до цієї категорії людей, то смажені страви не для вас. Особливо продукти, підсмажені на олії. Справа в тому, що термічна обробка протягом лише 4-5 хвилин змінює хімічну формулу рослинної олії і перетворює її в транс-жири, які дуже небезпечні для судин.

Особливо небажано поєднувати тваринні жири з термічно обробленими рослинними жирами. Приміром, використовувати рослинну олію для смаження риби або м'яса. А ось овочі можна приготувати на рослинній олії, але тільки обсмажувати їх потрібно на розжареній плиті і не більше 2-4 хвилин. Для приготування продуктів краще користуватися розпеченою сковородою з антипригарним покриттям і без олії. Але найкращий спосіб зберегти вітаміни і мікроелементи - тушкувати або парити на маленькому вогні.