Р.Ахметов: Мені не цікаво боротися з туберкульозом, мені цікаво його перемогти

У Донецькій обласній протитуберкульозній лікарні відбулося урочисте відкриття конференц-залу, який стане частиною Національного навчального центру для фтизіатрів і використовуватиметься для проведення лекцій для студентів Донецького медичного університету.

Також у ньому проводитимуться семінари і конференції, спрямовані на підвищення престижності спеціальності лікаря-фтизіатра.

Ремонт і відкриття конференц-залу зроблено за технічного сприяння Благодійного Фонду "Розвиток України". Як заявив на відкритті залу Директор БФ Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, боротьба з туберкульозом у Донецькій області і всій Україні в цілому є пріоритетом фонду і курирується особисто його президентом Рінатом АХМЕТОВИМ.

"Мені не цікаво боротися з туберкульозом, мені цікаво його перемогти", - запитував слова Р.АХМЕТОВА А. ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, це практично унікальний випадок, коли крупний бізнес береться з проблемою туберкульозу, якою на сьогоднішній день практично ніхто не займається.

Фінансування ремонту конференц-залу проводилося спільно з Донецькою облдержадміністрацією в рамках "Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області на 2007-2011 рр.". Об`єм фінансування з боку Фонду "Розвиток України" склав 154868,96 грн.

КИД