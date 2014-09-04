Більшість дзвінків на номер гарячої лінії Гуманітарної штабу надходять з проханням про евакуацію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", сьогодні, 4 вересня, в прес-центрі «Сьогодні Мультимедіа» відбувся прес-брифінг Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова. Римма Філь представила основні результати роботи Штабу за напрямами: евакуація людей із зони військових дій, розміщення змушених переселенців, надання гуманітарної та адресної допомоги.

Римма Філь розповіла про складнощі в евакуації. Минулого тижня Гуманітарний штаб розпочав перевозити людей з Новоазовська в безпечні місця на Азовському узбережжі. Так, 40 дітей-сиріт з Маріуполя вивезли і поселили в Красному Лимані. Вчора Гуманітарний штаб евакуював 45 дітей-сиріт і дітей з сімей в складних життєвих обставинах з Маріуполя в Нововолинськ. Всього ж, за станом на сьогодні, Штабом евакуйовано 25 505 осіб, 10 905 з них - це діти, у тому числі вихованці інтернатних закладів та притулків, близько 5 000 - люди з інвалідністю.

Евакуація здійснювалася в основному з таких міст, як Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Єнакієве, Микитівка, Оленівка, Горлівка, Брянка, Первомайськ, Стаханов. До створення Гуманітарного штабу, ще в травні, фонд Ріната Ахметова евакуював з Донецька і області прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, з якими працював у рамках програми «Сирітству-ні», а також жінок з дітьми та людей похилого віку, бажаючих виїхати зі Слов'янська та Краматорська.

Більшість дзвінків на єдиний багатоканальний номер гарячої лінії Гуманітарної штабу 0 800 50 9001 надходять з проханням про евакуацію. Гуманітарний штаб допомагає виїжджати, як цілим групам людей, так і розглядає адресні звернення - вивезення людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями, вагітних жінок, мам з новонародженими дітьми.

Частина евакуйованих людей, а це понад 6200 чоловік, потребувала тимчасового розміщення. В основному, це мами з дітьми, багатодітні сім'ї, люди похилого віку. Для цих людей Гуманітарний штаб при фонді Ахметова забезпечив проживання в тих областях України, де знаходяться бази підприємств групи СКМ, партнери або була готовність місцевої влади в розміщенні людей - це Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська області, безпечні райони Донбасу.

За словами Римми Філь, основна проблема на сьогодні - це переселення людей в опалювальні санаторії і бази відпочинку. «Настала осінь. Бази і табори, насамперед, підприємств СКМ, розраховані на літній період або максимум до настання холодів. Баз, пристосованих для проживання людей у зимовий період, набагато менше. Ми вже знайшли кілька опалювальних баз в Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. У нас - у держави, волонтерів, фондів - всього лише один місяць, вересень, для переселення людей. Крім того, розширюється географія війни, виїжджає все більше людей, і місць для їх компактного розміщення стає все менше. Треба шукати рішення. Шукати родичів, друзів, які можуть дати притулок людям», - розповідає Римма Філь.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12