Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", сьогодні, 4 вересня, в прес-центрі «Сьогодні Мультимедіа» відбувся прес-брифінг Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова. Римма Філь представила основні результати роботи Штабу за напрямами: евакуація людей із зони військових дій, розміщення змушених переселенців, надання гуманітарної та адресної допомоги.

Наступного тижня стартує другий ешелон гуманітарного рейсу Ріната Ахметова з 3,5 тис. тоннами гуманітарної допомоги у складі понад 350 000 наборів. Протягом місяця щотижня на Донбас буде відправлятися 40 вантажівок з продуктами харчування, предметами гігієни та дитячим харчуванням. Так, перші 40 вантажівок з 80 000 наборами гуманітарної допомоги виїжджають 8 вересня з Дніпропетровська в Маріуполь, звідки менш габаритним транспортом розфасований вантаж буде передаватися вимушеним переселенцям, а також найбільш незахищеним категоріям - дітям, інвалідам, літнім людям - на територіях бойових дій.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12