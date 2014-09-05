МОЗ звернувся до КС щодо тлумачення частини закону «Про лікарські засоби» стосовно порядку їх ввезення в Україну

4 вересня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Міністерства охорони здоров’я України щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 17 Закону України „Про лікарські засоби“ в аспекті указів президента „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року „Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України“ від 2 березня 2014 року № 189/2014, „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року „Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України“ від 14 квітня 2014 року № 405/2014.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, згідно з Регламентом Конституційного Суду, подання передано на вивчення в Секретаріат суду.