Працівникам сімейної медицини встановлено додаткову відпустку

Верховна Рада України встановила додаткову відпустку працівникам сімейної медицини строком у три дні.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону "Про внесення змін до ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я» проголосували 439 народних депутатів з 443 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, таку відпустку передбачається надавати завідувачам відділень сімейної медицини, виїзним бригадам, які працюють понад три роки.

Як зауважила голова Комітету ВР з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЕЄВА, в Україні налічується понад 9 тисяч сімейних медсестер, при цьому з них 6,5 тисяч працюють у сільській місцевості.