Бурштин - натуральний біостимулятор

Бурштин - смола, тому настоянка з нього ефективна при кашлі, інфекційних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, пише lenta-ua.net.

Хвороби шлунково-кишкового тракту також піддаються лікуванню бурштином: при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки п'ють горілчану настоянку з порошку бурштину.

Бурштин - потужний антисептик. Порошок бурштину застосовується при лікуванні ран, у тому числі і гнійних, опіків, хвороб ясен. Препарати бурштину додають в зубну пасту, позбавляючи тим самим від кровоточивості ясен.

Цей камінь також - хороший анальгетик. При головному болю пластинками з бурштину натирають скроні. Мазі і розтирання на його основі застосовують при хворобах суглобів, варикозному розширенні вен, м'язових болях, травмах.

Широке застосування бурштину і в косметології. Маска на основі цього каменю позбавить від дрібних зморшок, пігментних плям, набряків, надасть ліфтинговий ефект.

Всі лікувальні властивості бурштину обумовлені наявністю в ньому низки корисних для людського організму мікроелементів і янтарної кислоти.